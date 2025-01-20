2025 Joy Awards.. خالد البريكي لـ الخليج 365: مستمتع بوجود مبدعين من الوطن العربي وانتظروني في المسار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:54 مساءً - عبّر الفنان خالد البريكي أثناء تواجده بالرياض لحضور حفل جوائز صنّاع الترفيه 2025 Joy Awards، عن سعادته البالغة. وأثناء لقاء «الخليج 365» به قال: "سعيدٌ جداً باحتفالية جوي أوارد وبهذا التجمع الطيب بين نخبة من الفنانين بكلّ المجالات".

ثم تابع قائلاً: "ونرجو أن الجميع يستمتع بوجود مبدعين من الوطن العربي والعالمي هنا. وكذلك نشكر القائمين على هذا المهرجان، وهو أكبر مهرجان بالشرق الأوسط. سعداء بهذا الاحتفال من كلّ عام، ونأمل بالأعوام القادمة أن نحضر ونستمتع به".

وتحدث الفنان خالد البريكي عن أعماله القادمة؛ قائلاً: إنه بصدد تجهيزات كثيرة لعدد من المسلسلات والأفلام السينمائيه قريباً. وأما ما سيقدمه بالموسم الرمضاني 2025؛ فهو مسلسل "المسار".

مسلسل "المسار"

"المسار" هو مسلسل سيتم عرضه بالموسم الرمضاني 2025. من بطولة نخبة من النجوم، من أبرزهم: الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري، عبدالله الرميان، غرور صفر، شملان العميري. ومن إخراج باسم شعبو. وتأليف بدر الجزاف، ومحمد العنزي.

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آخر أعمال الفنان خالد البريكي

وكان آخر عمل تم عرضه للفنان خالد البريكي، مسلسل: "الخن"، للمخرج حسين دشتي. وللكاتب محمد العنزي، وبدر الجزاف. ومن بطولة: محمد المنصور، حسين المنصور، جمال الردهان، أسمهان توفيق، مرام، خالد البريكي، سماح، جمعان الرويعي، حسن إبراهيم، فيصل الدوخي، هيلدا ياسين، رانيا شهاب، إبراهيم البيراوي، نجلاء العبدالله، عبدالله البلوشي، محمد الأستاذ، محمد نومان، رابعة اليوسف، أحمد التمار، بدر المنصور، أحمد إياد، دالي، زمن عبدالله، جنان الراشد.



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