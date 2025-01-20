العائلة المالكة البريطانية تُعايد الدوقة صوفي بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:54 مساءً - صوفي دوقة إدنبرة، زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية، أتمت اليوم عامها الـ 60، وحرصت على قضاء يوم ميلادها في المنزل مع الأمير إدوارد وطفليهما، السيدة لويز وندسور، 21 عاماً، وجيمس، إيرل ويسيكس، 17 عاماً، وتلقت دوقة إدنبرة عدة مباركات، وجاء على رأسها تهنئة خاصة من أمير وأميرة ويلز، وكذلك من الملك تشارلز والملكة كاميلا .

احتفالات العائلة بدوقة إدنبرة

تهنئة أمير وأميرة ويلز بمناسبة يوم ميلاد صوفي دوقة إدنبرة الصورة عبر خاصية الـ"ستوري"

الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، أرسلا تمنياتهما الطيبة إلى دوقة إدنبرة، صباح اليوم، ونشرا عبر خاصية القصص، على صفحتهما الخاصة بـ"إنستغرام"، الصورة الجميلة لصوفي التي شاركها قصر باكنغهام بمناسبة يوم ميلادها الـ 60. وجاء في الرسالة ما يلي: "نتمنى لدوقة إدنبرة يوم ميلاد سعيداً للغاية".

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كما نشر الملك تشارلز والملكة كاميلا، فيديو قصيراً عبر "إنستغرام" لدوقة إدنبرة، احتفالاً بها، وأُدرجت به مقتطفات من زيارتها لمالطا ورحلات خارجية أخرى خلال العام الماضي، مثل حضورها دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وكتبا على المنشور: "نتمنى لدوقة إدنبرة يوماً سعيداً للغاية".

باكنغهام يُطلق صورة جديدة لصوفي دوقة إدنبرة

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أطلق قصر باكنغهام صورة جديدة لزوجة الأمير إدوارد تنبض بالحياة احتفالاً بيوم ميلادها. ونشر القصر من خلال حساب العائلة المالكة على السوشيال ميديا صورة جديدة لــ صوفي دوقة إدنبرة ، التقطتها لها مصورة الأزياء المقيمة في لندن كريستينا إبينيزار في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وبدت صوفي في الصورة سعيدة وهي تجلس على مقعد النافذة في منزلها في ساري.

وأرفق القصر الملكي في تعليقه على الصورة، التالي: "قبل يوم ميلاد دوقة إدنبرة الـ 60 يوم الاثنين، تم نشر صورة جديدة التُقطت الصورة في حديقة باغشوت في يناير بواسطة كريستينا إبينيزار. كانت دوقة إدنبرة مهتمة بأسلوب إيبينيزر الإبداعي في التصوير الفوتوغرافي، وأرادت دعم مصورة صاعدة".

وتابع: "بينما تتطلع الدوقة إلى بلوغ الستين من عمرها، تشعر صاحبة السمو الملكي بإحساس متجدد بالإثارة والالتزام بعملها حول المساواة بين الرجل والمرأة، وتتطلع إلى تبني هذه القضية والدفاع عنها بشكلٍ أكبر في السنوات القادمة".



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