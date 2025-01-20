نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

واطلعت اللجنة على حالة المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة استعدادًا لحج هذا العام، والهادفة إلى التسهيل على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم شعائرهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا العناية بضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة وأمان.
وقد ناقشت اللجنة جاهزية واستعدادات الجهات لشهر رمضان المبارك، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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