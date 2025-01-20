وزير النقل تحت قبة الشورى الاثنين المقبل

وخلال جلسة المجلس سيقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية، وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات، بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: Contactshura.gov.sa.
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