شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 20-1-2025 فى البنوك المصرية فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

يُعتبر الريال القطري عملة قوية مدعومة بالاحتياطيات المالية الكبيرة وإدارة حكيمة للسياسات الاقتصادية. يتم إصدار العملة من قبل مصرف قطر المركزي، وتتوفر بفئات ورقية ومعدنية.

ومع تقدم الاقتصاد القطري وتنويعه، يظل الريال القطري رمزًا للاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الخليج، حيث يعكس دوره المحوري في العمليات التجارية والاستثمارية داخل الدولة وخارجها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.79جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.88جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.76جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.