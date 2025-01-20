شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الانحدار الأمريكي انتهى.. سأعلن حالة الطوارئ في حدودنا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له بعد أداءه القسم، إن وقت انحدار الولايات المتحدة انتهى، مؤكدًا أنه سيعلن حالة الطوارئ في الحدود الجنوبية أولاً.

وتابع: سنحافظ على سيادتنا والأمن سيعود.

وأكد أنه سيوقف تدفق كل المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: "سنعيد الملايين إلى البلدان التي أتوا منها، سنعيد سياسية أبقوا في المسكيك".

وتابع ترامب: "لقد انقذني الله من الاغتيال لكي أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأشار الرئيس الأمريكي أنه سيطلق العنان للحفر والتنقيب عن النفط بأمريكا، وأنها ستصبح مرة أخرى دولة صناعية عظيمة، كما سنعيد مكانتنا في صناعة السيارات الأمريكية.

وأضاف ترامب: لقد كان التعليم لدينا يعاني من نقاط قصور كثيرة.

وتابع: سيكون هناك وزارة جديدة للكفاءة الحكومية.

وأوضح أنه سيكون هناك جنسين فقط امرأة ورجل ولن يتواجد جنس ثالث.

وأدى ترامب اليمين الدستورية في الكابيتول رسميًا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.