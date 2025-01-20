شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل في كولومبيا مع انهيار محادثات السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كولومبي إن أكثر من 80 شخصًا قتلوا في المنطقة الشمالية الشرقية من كولومبيا، بعد محاولات فاشلة لإجراء محادثات سلام مع جيش التحرير الوطني.

وأفاد ويليام فيلاميزار، حاكم إقليم نورث سانتاندر،بأن 20 شخصًا آخرين أصيبوا، حيث وقعت العديد من جرائم القتل. زعيم محلي

من بين الضحايا زعيم محلي يدعى كارميلو جيريرو وسبعة أشخاص سعوا إلى التوقيع على اتفاق سلام، وفقًا لتقرير نشرته وكالة تحقيق حكومية في وقت متأخر ليلة أمس السبت.

وقال مسؤولون إن الهجمات وقعت في عدة بلدات تقع في منطقة كاتاتومبو بالقرب من الحدود مع فنزويلا، حيث تم اختطاف ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا جزءا من محادثات السلام.

ويفر آلاف الأشخاص من المنطقة، ويختبئ بعضهم في الجبال الخضراء القريبة أو يطلبون المساعدة في ملاجئ حكومية. وأنقذ الجيش الكولومبي عشرات الأشخاص اليوم الأحد.