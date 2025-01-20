شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واجب.. محمد لطفي يحضر عزاء والد ياسمين عبد العزيز وعزاء والد زوجة محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد لطفي على تقديم واجب العزاء في والد ياسمين عبد العزيز، المقام بمسجد الشرطة بصلاح سالم وحرص شقيقها وائل على استقبال العزاء، كما قدم لطفي التعازي في والد زوجة محمد فؤاد المقام بنفس المسجد.

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.



محمد لطفي يحضر عزاء والد زوجة محمد فؤاد