شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تعود إلى دار أوركسترا باريس مع ريس بيك وفرقة غرام وانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المؤلف الموسيقي ريس بيك وفرقة "غرام وانتقام": "أجمل ليالي" في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، وذلك بذكرى الخمسين على رحيل السيدة أم كلثوم."

"أجمل ليالي" هو تكريم يعطي حياة جديدة لموسيقى أم كلثوم في عرض يجمع بين الأغاني الأكثر شهرة ورمزية التي أدتها، والصور الرائعة التي تركتها في السينما المصرية .

يعيد إحياء صوت كوكب الشرق ويقوم بتحديث التوزيع الموسيقي بالإضافة الى توليف صور من الأفلام والحفلات لتقديمها للمشاهد ضمن عرض يقطع الأنفاس ويلامس المشاعر ويأخذنا بنوستالجيا الى العصر الجميل للموسيقى والسينما العربية.

فرقة غرام وإنتقام تعمل منذ أكثر من عشر سنوات اليوم عبر الموسيقى إلكترونية لتغوص في عالم السينما والموسيقى العربية.

بالاعتماد على إرث كبير من موسيقى البوب العربية والأفلام المصرية من الأربعينيات إلى التسعينيات، ابتكر الموسيقار ريس بك هجينًا خصبًا بين أفراح الماضي والجماليات الحديثة، حيث يقوم بإعادة مزج الألحان القديمة ، بالتعاون مع مهدي حداب على العود والموسيقي جوليان بيرودو (المتخصص بالموسيقى الإلكترونية : hypnotic synths) ؛عبر إستحضار مقاطع تعود الى الزمن الجميل عندما كان العالم العربي يعج بالمواهب الموسيقة والسينمائية التي أسست للفن العربي الحديث.

دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، هو صرح موسيقي عملاق، يعد من أضخم المسارح في العالم، حيث يتسع لما يصل إلى 3600 متفرج. يستقبل هذا الحدث الموسيقي الثقافي العربي "أجمل أيام" يوم 30 يناير (كانون الثاني) 2025 في العاصمة الفرنسية باريس.