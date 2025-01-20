بوتين يوجه رسائل لترامب بشأن "النووي" وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رسائل إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وهنأ بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي، ترامب مضيفا أنه "منفتح على الحوار" مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية.

وقال بوتين "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف "أما بالنسبة لحل الوضع، فأود أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة ... بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

وشدّد الرئيس الروسي، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون الروسي، على "أننا سنناضل بالطبع من أجل مصالح روسيا ومصالح الشعب الروسي".

وأعرب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، عن نيته التحاور مع كلّ من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة".

ورحب بوتين برغبة ترامب في تفادي حرب عالمية ثالثة، قائلا "نرحب بالطبع بهذا الموقف ونهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة على تنصيبه في مهامه".