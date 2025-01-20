شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ترامب يفتقر إلى الدعم الواسع لأجزاء رئيسية من أجندته والان نبدء بالتفاصيل

أجندة ترامب

أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا

المهاجرون في أمريكا

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى الدعم الواسع لأجزاء رئيسية من أجندته.وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، من المقرر أن يبدأ دونالد ترامب في تنفيذ أجندة واسعة النطاق عندما يتولى منصبه للمرة الثانية اليوم الاثنين.في ذات الوقت، كشف الاستطلاع أنه على الرغم من مزاعمه بحصوله على "تفويض غير مسبوق وقوي"، فإن الرئيس الجمهوري المقبل يفتقر إلى الدعم الواسع لبعض أولوياته الرئيسية.وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون إعفاء الإكراميات من الضرائب.لكن بعض تعهداته الأخرى، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وزيادة التنقيب عن النفط على الأراضي الفيدرالية، وفرض رسوم جمركية جديدة، لا تحظى بتأييد واسع.كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية البالغين في الولايات المتحدة يعارضون العفو عن معظم الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.مما يشير إلى أن أحد الإجراءات التي تعهد ترامب باتخاذها بسرعة قد يكون غير مرحب به من قبل العديد من الأمريكيين.وتعهد ترامب منذ فترة طويلة بترحيل ملايين الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنه لم يحقق هذا الهدف في فترة ولايته الأولى.وفي السنوات الأربع الثانية لترامب في البيت الأبيض، تعهد ترامب ببدء أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يبدأ بمجرد تنصيبه.الاستطلاع أوضح أيضا أن عمليات الترحيل المستهدفة للمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جريمة ستحظى بالتأييد، حتى لو شملت مهاجرين يقيمون في البلاد بشكل قانوني، ولكن هذا التأييد لا يمتد إلى عمليات الترحيل الجماعي.ويؤيد نحو 8 من كل 10 بالغين أمريكيين ترحيل جميع المهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، والذين أدينوا بارتكاب جريمة عنيفة.فيما يؤيد نحو 7 من كل 10 ترحيل جميع المهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين أدينوا بارتكاب جريمة عنيفة.ويؤيد نحو 4 فقط من كل 10 بالغين أمريكيين ترحيل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ولم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.