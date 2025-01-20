شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر": انخفاض حرارة الجسم في الشتاء يعد حالة طبية طارئة والان نبدء بالتفاصيل

الفئات الأكثر عرضة

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن انخفاض درجة حرارة الجسم إلى أقل من 35 درجة مئوية يُعد من الحالات الطبية الخطيرة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.وأوضحت الهيئة أن درجة حرارة الجسم الطبيعية تبلغ حوالي 37 درجة مئوية، وأن انخفاضها بشكل حاد يشكل خطرًا على حياة الإنسان ويتطلب علاجًا طبيًا فوريًا، خصوصًا في فصل الشتاء الذي تزداد فيه هذه الحالات بشكل ملحوظ.أوضحت الهيئة أن الفئات الأكثر عرضة لانخفاض درجة حرارة الجسم تشمل الأطفال وكبار السن والبالغين الذين قد تظهر عليهم أعراض مختلفة.وأشارت إلى أن الأعراض عند البالغين تتضمن الرجفة والإرهاق وفقدان الذاكرة وصعوبة التحدث والتنفس السريع والتبول المفرط والنعاس.أبرز الأعراضأما الأعراض التي تظهر عند الأطفال فتتمثل في احمرار وبرودة الجلد والخمول ونقص النشاط العامأكدت الهيئة أهمية التدخل السريع عند ملاحظة هذه الأعراض، موضحة أن الإسعافات الأولية للمصاب بانخفاض درجة حرارة الجسم تشمل: (نقل المصاب إلى مكان دافئ، وإزالة أي ملابس مبللة، وزيادة دفء الجسم من خلال المشروبات الدافئة، وضمان التواصل مع المصاب لإبقائه في حالة وعي، إضافة إلى أهمية توفير الرعاية الطبية المناسبة فورًا للمصاب).دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فصل الشتاء وتجنب التعرض للبرودة الشديدة خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناتجة عن انخفاض درجة حرارة الجسم، وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي حول هذه الحالة الخطيرة وضرورة التعامل السريع معها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأفراد.