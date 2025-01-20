شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": عدم فرض قيود على السفر لتنزانيا بسبب ماربورج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صندوق طوارئ منظمة الصحة العالمية 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 50 ألف دولار ساهمت بها المنظمة في وقت سابق، لدعم حكومة تنزانيا في السيطرة على تفشي وباء ماربورج.وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم: إنه لا توجد حتى الآن أي علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض ماربورج، على الرغم من أن العديد منها قيد التطوير، ولكن يمكن وقف تفشي المرض بسرعة من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة لمنع العدوى، كما فعلت تنزانيا في التفشي الأول لمرض ماربورج عام 2023.وأشار إلى أن تنزانيا أكدت تفشي الفيروس في منطقة كاجيرا الشمالية الغربية، وعززت استجابتها ورصد الحالات، وإنشاء مراكز علاج ومختبرات متنقلة لفحص العينات، ونشرت فرق الاستجابة الوطنية.وأضاف أدهانوم أنه نظرًا للمخاطر العالمية المنخفضة لتفشي الوباء؛ ونظرًا للقدرات القوية لحكومة تنزانيا، تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على التجارة والسفر مع تنزانيا.