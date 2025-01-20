الامارات | رئيس الدولة: يهنئ الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: يهنئ الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكي.
وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وأتمنى له ولإدارته التوفيق وأتطلع إلى العمل معه لدفع علاقاتنا الإستراتيجية إلى الأمام لمصلحة بلدينا والتعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
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