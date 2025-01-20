شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام التعاملات.. سعر الدولار اليوم الإثنين 20-1-2025 يواصل تراجعه أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع ختام التعاملات بالبنوك المصرية يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 20-1-2025 تراجعه أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.