شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 20-1-2025 فى البحرين.. عيار 24 سجل 32.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين في البحرين حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.550 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

سعر الذهب اليوم الإثنين في البحرين:

عيار 24 سجل 32.725 دينار

عيار 22 سجل 30.000 دينار

عيار 21 سجل 28.650 دينار

عيار 18 سجل 24.550 دينار

عيار 14 سجل 19.100 دينار

عيار 12 سجل 16.375 دينار

الأونصة سجل 1018.025 دينار

الجنيه الذهب سجل 229.125 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2707.53 دولار