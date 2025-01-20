تكنولوجيا: Motorola تحدث أجهزة Razr+ 2024 بمساعد Gemini Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Motorola عن تحديث هاتفها الرائد القابل للطي، Razr+ 2024، بإضافة مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini Live.

يُعد Gemini Live بمثابة مساعد شخصي متطور يتوفر دائمًا للمستخدم، ومتاحًا في أي لحظة للإجابة على استفساراتك أو مساعدتك في أي شيء يستعلم عنه المستخدم.

يتمتع Gemini Live بالقدرة على التفاعل مع المستخدمين بطريقة طبيعية ومحادثة متصلة، والتكيف مع أسلوبهم في التحدث. كما أنه مرن بما يكفي للتكيف مع تغير أفكار المستخدم أو تردده بشأن أي موضوع يتم مناقشته، كما اظهرت Google ذلك في العديد من فعاليات I/O.

يتوفر Gemini Live حاليًا على هاتف Razr+ 2024، الذي يتميز بشاشة خارجية كبيرة الحجم تبلغ حوالي 4 بوصات، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة حتى عند إغلاق الهاتف.

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