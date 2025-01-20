تكنولوجيا: AMD تطلق المعالج الاقتصادي Ryzen 5 7400F من عائلة Zen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت AMD عن معالج Ryzen 5 7400F في الصين فقط حالياً، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة معالجات Zen 4 المتزايدة. هذا المعالج متاح بسعر يعادل 116 دولار، مما يجعله أحد أكثر المعالجات اقتصادية التكلفة في مجموعة AMD.

بالنسبة للسعر العالمي فمن المحتمل أن لا يتجاوز معالج Ryzen 5 7400F حاجز الـ 150 دولار في الأسواق العالمية. يأتي هذا المعالج بتكوين 6 أنوية و12 thread، وهو نفس تكوين معالج 7500F. لكن السرعة القصوى فيه أقل قليلاً، حيث تصل إلى 4.7 جيجاهرتز بدلاً من 5.0 جيجاهرتز في معالج 7500F. أما السرعة الأساسية فهي متطابقة.

يُلاحظ أن معالج Ryzen 5 7400F لا يأتي مع وحدة رسوميات مدمجة، وهو أمر متوقع لمعالج بسعر يقارب 120 دولار. لذا، ستحتاج الأنظمة التي تستخدم هذا المعالج إلى وحدة رسوميات منفصلة. ويبدو أن AMD تستهدف بشكل رئيسي الشركات المصنعة للأنظمة، لكن غالباً ما تُباع هذه المعالجات بشكل فردي من قبل تجار التجزئة.

فيما يخص الأداء، يُتوقع أن يكون أداء معالج Ryzen 5 7400F قريباً من أداء معالج Ryzen 5 7500F نظراً لتشابه التكوينات. ومع ذلك، قد تكون نتائج الأداء في الاختبارات أقل قليلاً بسبب السرعة الأبطأ. ومع ذلك، يُفترض أن يقدم هذا المعالج قيمة جيدة مقابل السعر مقارنةً بمعالجي Ryzen 5 7600 و 7600X، اللذين يُباعان عادةً بسعر 229 دولار و 299 دولار على التوالي.

رغم عدم الإعلان عن توفره العالمي حتى الآن، أكدت شركة AMD أن معالج Ryzen 5 7400F قادم لباقي الأسواق قريباً.

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