تكنولوجيا: Energizer تدخل سوق أجهزة الحواسب المحمولة بأجهزة EnergyBooks بأسعار معقولة للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتبع شركة Energizer، مثل Nokia وBlackberry، استراتيجية ترخيص علامتها التجارية لشركات مختلفة، مما أدى إلى مواقف غريبة بعض الشيء.

على سبيل المثال، بعد قراءة بيان صحفي من شركة Avenir Telecom في 6 يناير 2025 بشأن أول أجهزة الحواسب المحمولة EnergyBooks من Energizer، توجه فريق صحفي إلى جناح الشركة في معرض CES 2025 للاستفسار عن الأجهزة الجديدة.

ولكن عند وصوله، لم يتمكن الفريق من العثور على أي أجهزة حواسب محمولة في الجناح، كما أن ممثلي الشركة لم يكن لديهم أي فكرة عن الموضوع.

يعود ذلك إلى أن علامة Energizer مرخصة للعديد من الشركات. شركة Avenir Telecom، على سبيل المثال، تمتلك الترخيص الحصري لاستخدام صورة العلامة التجارية الشهيرة في هواتفها الذكية التي تتميز بعمر بطارية طويل.

وبحسب البيان الصحفي، يبدو أن الشركة تخطط الآن لإطلاق أجهزة كمبيوتر محمول تحت اسم “EnergyBooks”. واحتوى البيان الصحفي على بعض الصور، ولكن المعلومات المتعلقة بالمواصفات كانت محدودة للغاية.

من المتوقع أن يتم إطلاق مجموعة EnergyBook Classic في الربع الأول من عام 2025، وتضم نماذج بشاشات 15 و17 بوصة مع سعات تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، بأسعار تبدأ من 199 دولارًا فقط، وهو سعر منخفض جدًا بشكل مذهل.

تستهدف هذه الأجهزة المحمولة ذات الأسعار المعقولة جميع الفئات، من المستخدمين الذين لديهم احتياجات أساسية إلى الطلاب والمهنيين.

ومع ذلك، قد لا يجب أن تتوقع أداءً استثنائيًا من هذه الأجهزة، خاصة بالنظر إلى السعر المنخفض. تم التواصل مع شركة Avenir Telecom للحصول على المزيد من التفاصيل حول المواصفات في 6 يناير، ولكن لم يتم الرد بعد.

ويظل السعر المعلن البالغ 199 دولارًا مشكوكًا فيه، بالنظر إلى الوعد بتقديم أجهزة موثوقة بهياكل قوية ودعم طويل الأمد ومواد صديقة للبيئة.

ومن المثير للدهشة أنه بعد أسبوعين من البيان الصحفي، لا توجد تفاصيل جديدة على الإنترنت بشأن دخول Energizer إلى سوق أجهزة الحواسب المحمولة، حتى على موقع Avenir Telecom الإلكتروني. ومع ذلك، فإن فئة الحواسب ظهرت على الموقع ولكنها لا تزال فارغة.

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