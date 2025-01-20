شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من ارتفاع الكربون بمعدلات "غير متوافقة" مع هدف 1.5 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت دراسة أجراها مكتب الأرصاد الجوية من أن ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يتزايد بمعدلات غير متوافقة مع البقاء تحت 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) من الاحتباس الحراري العالمي.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"،ارتفعت تركيزات غاز الاحتباس الحراري الرئيسي بأسرع مستوياتها السنوية في عام 2024 في السجل الطويل الأمد للقياسات التي أجريت في ماونا لوا، هاواي، والتي تمتد إلى عام 1958، وتتجاوز توقعات مكتب الأرصاد الجوية لهذا العام.

كان ارتفاع 3.58 جزء في المليون (ppm) المسجل في ماونا لوا أعلى من 2.84 جزء في المليون المتوقعة من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، في حين أظهرت قياسات الأقمار الصناعية أيضًا ارتفاعات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن الزيادة كانت بسبب الانبعاثات القياسية المرتفعة من حرق الوقود الأحفوري، والمصارف الطبيعية مثل الغابات الاستوائية التي تلتقط كمية أقل من الكربون، وحرائق الغابات.

وقد كان الانخفاض في الكربون الذي تمتصه الغابات وحرائق الغابات مدفوعًا بالظروف الحارة المرتبطة بنمط الطقس النينيو في المحيط الهادئ، والذي يدفع درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع، وتغير المناخ.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية، الذي أصدر توقعات لثاني أكسيد الكربون منذ عام 2016، أن تكون الارتفاعات بين عامي 2024 و2025 أقل تطرفًا من العام الماضي، عند حوالي 2.26 جزء في المليون.

ولكن حتى هذا الارتفاع الأبطأ سيكون سريعًا جدًا للبقاء على المسار الصحيح للمسارات التي وضعتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي ترى أن درجات الحرارة تظل أقل من 1.5 درجة مئوية من الاحترار من مستويات ما قبل الصناعة دون تجاوز.

كما أن لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مسارات ترى درجات الحرارة تتجاوز 1.5 درجة مئوية مؤقتًا لبضعة عقود قبل العودة إلى ما دون العتبة بحلول نهاية هذا القرن.

ولكنها ستتطلب اعتمادًا أكبر على التقنيات أو الأساليب، مثل زراعة المزيد من الغابات التي تقلل من المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

تعد مواصلة الجهود لمنع ارتفاع درجة حرارة العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق درجات الحرارة ما قبل الصناعية هو أحد الالتزامات الرئيسية لمعاهدة باريس العالمية التي وافقت عليها البلدان في عام 2015، في محاولة لتجنب أخطر آثار تغير المناخ.

ويحبس ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الحرارة، وتحبس مستويات أعلى من الغاز المزيد من الحرارة، مما يدفع درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع بمرور الوقت، ويتسبب في تفاقم التأثيرات بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف الأكثر تطرفًا، والعواصف، والفيضانات، والأضرار التي تلحق بالحياة البرية والأنظمة الطبيعية الحرجة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه إذا كان من المقرر الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، فإن الزيادة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يجب أن تتباطأ بالفعل إلى ارتفاع قدره 1.8 جزء في المليون سنويًا هذا العقد، وفقًا لحسابات اللجنة الدولية لتغير المناخ، لكن زيادات المتوسط بلغت حوالي 2.5 جزء في المليون حتى الآن هذا العقد.