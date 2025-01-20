شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعتمد تقنية جديدة لتبريد سلسلة آيفون 17 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم Apple استخدام تقنية التبريد بغرف البخار في سلسلة آيفون 17، وفقًا لتقرير جديد صادر من الصين، هذه التقنية التي تعرف باسم Vapor Chambers، تستخدم منذ سنوات في هواتف أندرويد للتعامل مع الحرارة الناتجة عن المعالجات القوية والحد من الاختناق الحراري.

واعتمدت آبل على أنظمة التبريد التقليدية باستخدام المشتتات الحرارية، لكن يبدو أن الشركة تخطط لتغيير ذلك مع جميع إصدارات آيفون 17، بما في ذلك الطرازات العادية وPro.

تعمل غرف البخار عن طريق احتوائها على كمية صغيرة من سائل (غالبًا ماء منزوع الأيونات) يتبخر عند تعرضه للحرارة الناتجة عن المعالج، يتم توزيع البخار عبر سطح الغرفة لتبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في تبريد الجهاز.

هذا التقرير يتعارض مع توقعات المحلل الشهير مينغ-تشي كو، الذي أشار سابقًا إلى أن تقنية التبريد بغرف البخار ستقتصر على طراز آيفون 17 برو ماكس فقط.

من ناحية أخرى، تشير الشائعات إلى أن الطرازات العادية من آيفون 17 قد تحصل أخيرًا على شاشات بمعدل تحديث عالٍ، قد يكون 90 هرتز أو 120 هرتز.