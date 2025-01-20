شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة إنستجرام الجديدة لإغراء مستخدمى Tik Tok تهدد الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

توقف تطبيق Tik Tok عن العمل في الولايات المتحدة، وفي محاولة للاستفادة من هذه الفرصة، أضافت إنستجرام ميزة جديدة إلى التطبيق لإغراء مستخدمي Tik Tok بتبديل المنصات، ومع ذلك، فإن هذه الميزة الجديدة تعرض خصوصية المستخدم للخطر وقد تكون شيئًا ترغب في إيقاف تشغيله.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، أعلن آدم موسيري، رئيس انستجرام، أن التطبيق سيطرح موجزًا جديدًا حيث سترى مقاطع الفيديو التي أعجب بها أصدقاؤك أو علقوا عليها، والفكرة هي أنه يمكنك بدء محادثة بسرعة مع أصدقائك حول المحتوى الذي شاهدوه.

في حين أن المفهوم يشجع بالتأكيد المزيد من التفاعل عبر انستجرام، فإنه يعني أيضًا أن تاريخك يتم مشاركته بشكل مفتوح، فيما تطلق ميتا التحديث في مناطق معينة فقط في الوقت الحالي وستوسع التغطية بمجرد أن تدرس الشركة كيفية استقبالها من قبل المستخدمين.

وقد دفعت أزمة Tik Tok العديد من المنصات إلى التسابق لاستبدالها، وإنستجرام يشبه Tik Tok بالفعل ويحاول كل ما في وسعه لكسب الأشخاص الذين يبحثون عن تطبيق جديد لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

ومع ذلك، لم تسير الأمور وفقًا للخطة تمامًا حيث ينتقل مستخدمو Tik Tok إلى تطبيق صيني آخر بدلاً من ذلك: RedNote.