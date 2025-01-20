شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استخدام TikTok إذا تم حظره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت المحكمة العليا الأمريكية الآن قانونًا فيدراليًا يدعو إلى حظر TikTok على مستوى البلاد ما لم يتم العثور على مالك جديد ليس صينيًا بحلول يوم الأحد لكن البيت الأبيض يقول إن تطبيق القانون سيقع على عاتق الإدارة القادمة، التي تتولى منصبها يوم الاثنين، وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي بمجرد توليه منصبه لإيقاف تطبيق القانون الذي قد يحظر TikTok.

ماذا قد يحدث لتطبيق TikTok للموبايل؟

في ليلة الجمعة، قالت TikTok إن التطبيق "سيُجبر على التوقف عن العمل في 19 يناير" ما لم تقدم إدارة بايدن ضمانات محددة بأنها لن تطبق القانون، ويبدو أن كل من الإدارة الرئاسية الحالية والإدارة القادمة تريد تجنب اعتبارها مسئولة عن إغلاق TikTok.

هل يمكنني الوصول إلى تيك توك عبر الويب؟

يتطلب القانون الذي قد يفرض حظر تيك توك من مزودي أجهزة الكمبيوتر الخلفية التوقف عن دعم تيك توك في الولايات المتحدة، وحتى إذا كان موقع تيك توك الإلكتروني، tiktok، متاحًا للأمريكيين إذا دخل الحظر حيز التنفيذ، فقد لا يحتوي على المحتوى الذي اعتدت رؤيته على تيك توك.

كيف يمكنني الاستمرار في استخدام تيك توك؟ هل تساعد شبكة VPN؟

أحد الخيارات المحتملة للاستمرار في استخدام تيك توك، إذا أصبح مظلمًا، هو من خلال شبكة خاصة افتراضية، أو VPN، حيث يمكن أن يجعلك هذا البرنامج تبدو وكأنك تستخدم TikTok من دولة أخرى حيث لا يتم حظره.

وتميل شبكات VPN إلى الاستخدام بشكل شائع في الدول التي تمنع فيها الحكومة الوصول إلى بعض التطبيقات، مثل YouTube وInstagram في إيران، و(باختصار) X في البرازيل، والتي أوقفت مؤقتًا تطبيق Elon Musk في البلاد العام الماضي.

وإذا انتهى بك الأمر باستخدام VPN، فكن حذرًا من تنزيل أول ما تجده في بحث متاجر تطبيقات الهاتف المحمول أو الويب، يمكن أن تكون بعض شبكات VPN وحوشًا مشبوهة تستهلك البيانات، وأوصى خبراء الأمن الرقمي والخصوصية بـ IVPN وMullvad وMozilla VPN باعتبارها جديرة بالثقة، كل منها لديه رسوم اشتراك صغيرة نسبيًا، يحتوي Proton VPN على خيار مجاني وأوصى به الخبراء الذين استشرناهم.

نعتقد، ولكن لا يمكننا التأكد، أن شبكات VPN ستسمح لك بمواصلة استخدام تطبيق TikTok الموجود بالفعل على هاتفك الذكي إذا دخل الحظر حيز التنفيذ.

هل سأقع في مشكلة إذا حاولت الاستمرار في استخدام TikTok؟

لا يأمر القانون الأميركيين بالتوقف عن استخدام TikTok إذا تم حظره أو حذف التطبيق من الهواتف، فقط الشركات، بما في ذلك مالكي متجر التطبيقات Apple وGoogle، يمكن أن تواجه غرامات ضخمة لانتهاك القانون.

ما هي البدائل المتاحة؟

لن يكون استبدال المزيج الفريد من المبدعين والمحادثات الذي يجعل TikTok شائعًا أمرًا سهلاً، لكن قد يلجأ بعض الأشخاص إلى Instagram Reels وYouTube Shorts أو التطبيقات الصينية Lemon8 وRedNote.

إذا كنت تريد متابعة منشئي TikTok المفضلين لديك على خدمات أخرى، فإن البعض يدرج روابط لحساباتهم الأخرى في سيرتهم الذاتية على TikTok، يستخدم العديد منهم نفس اسم المستخدم أيضًا، كذلك فهناك تطبيقات تعد بمساعدتك في العثور على أصدقاء عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية (غالبًا عن طريق مزامنة جهات الاتصال)، ولكن احذر من مقدار المعلومات الشخصية التي تقدمها لهم.

كيف أحفظ مقاطع الفيديو القديمة ؟

نظرًا لعدم اليقين بشأن مستقبل TikTok القريب، فقد يكون من الحكمة تنزيل جميع بياناتك من TikTok، افتح التطبيق وانتقل إلى الملف الشخصي → الإعدادات والخصوصية → الحساب → تنزيل بياناتك، افعل ذلك قريبًا، لن يتضمن التنزيل ملفات فيديو ولكنه سيحتوي على معلومات مفيدة مثل قائمة بالحسابات التي تتابعها أو التي تتابعك، وسيتضمن روابط لمقاطع الفيديو

يمكنك أيضًا تنزيل مقاطع الفيديو التي قمت بنشرها بدون علامة مائية (حتى تتمكن من تحميلها على منصة أخرى) بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي قمت بإضافتها إلى المفضلة أو وضع إشارة مرجعية عليها، ولحفظ مقاطع الفيديو الفعلية، لديك بعض الخيارات،يمكنك تنزيل أهمها بشكل فردي عن طريق لصق رابط كل مقطع فيديو في متصفح وحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من هناك.

بالنسبة لعدد كبير من مقاطع الفيديو - مقاطع الفيديو الخاصة بك أو مقاطع الفيديو الأخرى التي تريد الاحتفاظ بها - فهناك عدد من أدوات الطرف الثالث غير الرسمية التي تدعي أنها قادرة على تنزيلها لك.

هل سيوقف دونالد ترامب حظر TikTok؟

بمجرد أن يتولى ترامب منصبه يوم الاثنين يمكنه أن يأمر بتأخير تطبيق القانون، واقترح بعض الجمهوريين أن يساعد ترامب في التوسط في بيع TikTok لشركة أمريكية. لم تكن شركة ByteDance، شركة الإنترنت الصينية التي تمتلك TikTok، منفتحة حتى الآن على البيع.