شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يستضيف مازن الغرباوي بعد حصوله على جائزة عالمية من كوريا والان مع تفاصيل الخبر

استضاف ”الخليج 365” الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى، وذلك بعد حصول مهرجانه على جائزة عالمية من كوريا الجنوبية، حيث أقام قسم الفن ندوة فنية بحضور رئيس قسم الفن الكاتب الصحفي والناقد علي الكشوطي، والزملاء في قسم الفن سارة صلاح، لميس محمد، محمد عبد الرحمن، شيماء منصور، مصطفى القصبي.

وكانت قد حصد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام الجائزة العالمية الكبري المقدمة من اداة مهرجان K - theater award والجائزة بعنوان " الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024 “ للمساهمة المتميزة في مجتمع المسرح الدولي .

وتلك الجائزة المقدمة من وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية وبترشيح من الجمعية الكورية للمسرح بكوريا الجنوبية حيث تلقت إدارة المهرجان خطاباً رسمياً بالترشح لتلك الجائزة الكبري عقب انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان التي حملت اسم الراحل جلال الشرقاوي والتي عقدت في الفترة من 15-20 نوفمبر 2024 بمدينة السلام شرم الشيخ.