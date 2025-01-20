تكنولوجيا: تسريب مواصفات الهاتف الرائد المدمج OnePlus 13 Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق OnePlus عضوًا جديدًا في سلسلة OnePlus 13، وهو هاتف ذكي صغير الحجم قد يُطلق عليه اسم OnePlus 13 Mini.

فقد كشف المسرب الشهير Smart Pikachu على Weibo عن تفاصيل جديدة حول الهاتف، مشيرًا إلى أن شركة أوبو تعمل أيضًا على هاتف صغير الحجم، من المرجح أن يكون Find X8 Mini. وتعتبر الاختلافات الرئيسية بين OnePlus 13 Mini وFind X8 Mini في نظام الكاميرا ومعالج الشرائح.

وفقًا للتسريبات، سيأتي OnePlus 13 Mini بشاشة LTPO OLED بحجم 6.3 بوصة ودقة 1.5K، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الرائد. في المقابل، سيعتمد Find X8 Mini على معالج Dimensity 9400.

يتميز OnePlus 13 Mini بكاميرا خلفية ثلاثية، تشمل عدسة تليفوتوغرافي منظار. ووفقًا لتسريبات سابقة DCS، سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي Sony IMX906 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3X.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم مميز يشمل إطارًا معدنيًا وجسمًا زجاجيًا. كما يُتوقع أن يدعم الشحن اللاسلكي، رغم أنه لم يتم الكشف عن سعة البطارية بعد.

من المحتمل أن يتم إطلاق كل من Find X8 Ultra وFind X8 Mini في شهر مارس، بينما قد يُطلق OnePlus 13 Mini في الربع الثاني من عام 2025 في الصين.

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