شكرا لقرائتكم خبر عن توافد كبار الشخصيات إلى مبنى الكابيتول لحضور مراسم تنصيب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوافد كبار الشخصيات والمدعوين إلى مبنى الكابيتول استعدادًا لبدء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتواجد العديد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كنيسة سانت جونز قبيل بدء مراسم التنصيب.

وظهر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وكذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون.

واستقبل جو بايدن الرئيس الأمريكي التي تنتهي ولايته اليوم وزوجته "جيل"، ترامب وزوجته ميلانيا عقب وصولهما إلى البيت الأبيض. حفل تنصيب ترامب ويستعد ترامب، لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

غادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته اليوم.

وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين.