شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء الجنسية للمولودين.. ما المنتظر في قوانين الهجرة مع تولي ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

قوانين الهجرة في أمريكا

تنفيذ أجندة ترامب

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مسؤول جديد في البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية.وأوضح أن تلك الأوامر تستهدف تعديل سياسات الهجرة، وإنهاء المدخل إلى اللجوء، وإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية وإنهاء حق المواطنة المكتسب بالولادة.بيد أنه من غير الواضح الطريقة التي سينفذ بها ترامب بعض أوامره التنفيذية، ومن بينها إنهاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية لكل من ولد في البلاد.ومن المتوقع أن يُطعن على أوامر أخرى بشكل فوري في المحاكم.كان كشف استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى الدعم الواسع لأجزاء رئيسية من أجندته، بحسب وكالة أسوشيتد برس، ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة.وأوضح الاستطلاع أنه من المقرر أن يبدأ دونالد ترامب في تنفيذ أجندة واسعة النطاق عندما يتولى منصبه للمرة الثانية اليوم الاثنين.

وكشف الاستطلاع أنه على الرغم من مزاعمه بحصوله على "تفويض غير مسبوق وقوي"، فإن الرئيس الجمهوري المقبل يفتقر إلى الدعم الواسع لبعض أولوياته الرئيسية.