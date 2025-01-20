شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم ميشيل أوباما.. هل تقف الخلافات وراء الغياب عن حفل تنصيب ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

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الغائبون عن حفل تنصيب دونالد ترامب

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حفل تنصيب ترامب

الدمام - شريف احمد - وسط الحضور الكبير لشخصيات متعددة، تغيب بعض الشخصيات الأخرى إذ لن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب، وهو الغياب الوحيد بين السيدات الأوائل على قيد الحياةأيضا لم تحضر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ولم يقدم المتحدث الرسمي أيضًا سببًا لغيابها المخطط له، بالإضافة إلى عدم حضور 20 نائبا ديمقراطيًا حفل التنصيب، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز.وقبل 3 أيام كان أعلن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" السابقة نانسي بيلوسي، أنها لن تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وكانت بيلوسي خضعت لعملية جراحية في ديسمبر الماضي، بعد تعرضها لإصابة أثناء رحلتها إلى لوكسمبورج.وقبل نحو 5 أيام، أعلنت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما انها لن تحضر حفل تنصيب دونالد ترامب.ولم تقدم تفسيرا لقرارها، وفقا لشبكة سى إن إن، فيما يحضر زوجها باراك أوباما الرئيس الأسبق لأمريكا، حفل تنصيب ترامب.ويعد غياب ميشيل أوباما عن حفل تنصيب ترامب، كسرا للتقاليد المتبعة للمراسم التي عادة ما يشارك فيها الرؤساء السابقون وزوجاتهم.