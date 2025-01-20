حلوى يتناولها محمد صلاح وكريستيانو.. ما تأثيرها على المخ والجهاز العصبي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما بين الأنظمة الغذائية الشديدة التي يحرص على تناولها واتباعها لاعبو العالم، قد يشتهي بعضهم الحلوى بين الحين والآخر، على الرغم من مشكلاتها الصحية التي لا تتناسب مع الأنظمة الغذائية التي يتبعها اللاعبون والتي تعتمد على البروتين، والدهون الصحية، فضلًا عن الكالسيوم، تاركين النشويات، والسكريات بأنواعها، للحفاظ على قوامهم الرياضي، والصحي.

وعلى الرغم من النظام الغذائي الصحي الذي يتبعه كل من النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، والنجم كريستيانو رونالدو، إلا أنهما يشتركان في نوع من الحلوى، ليتناولاها بين فترة وأخرى.

حلوى يتناولها صلاح وكريستيانو.. ماذا تفعل بالمخ والجهاز العصبي؟

وكان النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، كشف من قبل عن نظامه الغذائي الذي يساعده على بناء قوته البدنية والعضلية، إذ يتبع نظام حياة خاص للغاية للحفاظ على لياقته البدنية والذهنية ومن ثم الصحية، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة «إنسايدر» البريطانية، عن نظام «الدون».

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو، رغم النظام الصحي، إلا أنه يُفضِّل تناول الشوكولاتة، بين الفترة والأخرى، ربما الأمر لم يتوقف عند نجم البرتغال فقط، فمن قبل أكد النجم محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال حديثه السابق مع صاحبة السعادة، عن اهتمامه الكبير بتناول الشوكولاتة الداكنة، مرة واحدة أسبوعيًا، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كاكاو تتراوح من 80 إلى 99%، ما يجعل لها فوائد صحية كبيرة.

ماذا تفعل الشكولاتة الداكنة بالمخ والجهاز العصبي؟

وكانت وزارة الصحة والسكان، سلَّطت الضوء من قبل على فوائد الشوكولاتة الداكنة على الجسم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن الشوكولاتة التي تحتوي على أكثر من 75% كاكاو، غنية بمضادات الأكسدة التي تُحسن أداء المخ والجهاز العصبي، وترفع من مستوى السيروتونين الذي يُحسن المزاج ويقلل التوتر.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وكان موقع Indian express، أوضح أن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، وخاصة الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات وتعزيز وظائف المخ، لكن يجب أن تحتوي على الكاكاو بنسبة (70% أو أكثر) ومنخفضة السكريات.

كما تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية من خلال إطلاق الإندورفين، وخفض مستويات الكولسترول السيئ وضغط الدم، وتحسين حساسية الإنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.