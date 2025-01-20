الامارات | مسؤولون من سنغافورة في ضيافة «ذاكرة الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث وفد من الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية السنغافورية مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات سبل التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة والمميّزة في المجالات المشتركة.

جاء ذلك أثناء زيارة الوفد السنغافوري إلى مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، إذ اطلع على آلية العمل في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وما يشهده كل منهما من تطور، وعلى التمهيد والاستعداد لدخول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأثر ذلك في الارتقاء بحفظ الرصيد الوثائقي والإرث الثقافي وإتاحتهما.

وتعرّف الوفد الضيف إلى دور لجنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واستعرض مدير إدارة الأرشيفات، الدكتور حمد المطيري، أمام الوفد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحفاظ على التراث الوثائقي لدولة الإمارات، واهتمامه بصيانة الوثائق التاريخية وترميمها ورقمنتها، وحفظها.

وعلى صعيد المكتبة الوطنية، اصطحب مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، حمد الحميري، الوفد الضيف في جولة في مستودعات الكتب الخاصة بالمكتبة، وأطلعهم على فئات الكتب، والكتب النادرة التي تقتنيها المكتبة.

واطلع الوفد الضيف على أحدث المنصات الرقمية للمكتبة الوطنية، والمتمثّلة ببوابة المعلومات، وذاكرة الإمارات الرقمية على موقعه الإلكتروني.