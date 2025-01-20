مرض نزفي ينتقل من خفاش الفاكهة المصري.. مخاطر وأعراض فيروس ماربورغ

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل التخوف من انتشار الفيروسات التنفسية، عاودت منظمة الصحة العالمية، تحذر من انتشار فيروس ماربورغ، الذي أكدت أنه من أكثر الأمراض فتكاً على الإطلاق، إذ أصاب 9 أشخاص بالفعل، أدى إلى وفاة 8 منهم، خاصة أنه ليس له علاج أو لقاحات حتى الآن.

ربما سبب انتقال فيروس ماربورغ القاتل، وهو الخفافيش، أعاد للعديد من المواطنين مأساة تفشي فيروس كورونا الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية بسبب الخفافيش، إلا أن الفيروس الحالي، هو فيروس يتسبب في نزيف الناس من أعينهم، أكثر ما يهاجم الجهاز التنفسي مثل كورونا.

ما هو فيروس ماربورغ القاتل؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس ماربورغ، يُعرف باسم «حمى ماريبورج النزفية» وهو فيروس قاتل، خاصة أنه لا لقاحات له حتى الآن، إذ ينتقل من خفافيش الفاكهة المصرية، وكُشف عنه للمرة الأولى في مركزين واقعين في ماربورغ بألمانيا وبلجراد بجمهورية يوغوسلافيا السابقة، في عام 1967، في ماريبورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي 2021، قبل أن يعود بالتفشي منذ نهاية العام الماضي، وبداية 2025، ويُعد من أخطر الأنواع لأنه لسرعة انتشاره، إذ يسبب حمى نزفية وتصل نسب الوفيات نتيجة الإصابة به إلى 88%.

كيف ينتقل فيروس ماربورغ من خفافيش الفاكهة المصرية للإنسان؟

عند الدخول للكهوف أو المناجم التي تسكنها خفافيش الفاكهة المصرية، قد ينتقل الفيروس من خلال ملامسة سوائلهم اللعاب، وتستمر العدوى فيما بعد بالانتشار بين البشر عبر ملامسة خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية لدم المصابين أو إفرازات أجسامهم أو أي سوائل التي تُفرزها أجسامهم، أو حالة عند ملامسة أسطح أو أقمشة ملوثة بسوائلهم.

ما هي خفافيش الفاكهة المصرية التي تنقل فيروس ماربورغ؟

نقلاً عن موقع «سكاي نيوز»، فإن خفافيش الفاكهة المصرية (Rousettus aegyptiacus) وهي سلالة الطيور الصغيرة (القصيرة) الأرجل إلى البشر، ويُطلق عليها خفافيش فاكهة العالم القديم أو الثعالب الطائرة.

- تُعد أصغر أنواع خفافيش الفاكهة، إذ يأتي طولها 6 سنتيمترات والأكبر منها 40 سنتيمترا.

- لها حاسة شم قوية، وعيون كبيرة.

- تتنقل داخل الكهوف والغابات بسهولة.

-تتواجد في الصومال، والسودان، وأفريقيا الوسطى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، وفي معظم مناطق اليمن.

- دومًا ما تفضل التواجد ليلًا في البساتين وحدائق الفواكه والمناطق المشجرة، والأودية الغنية بالأشجار الكبيرة.

- تنشط في الظلام، والساعات الأولى من الفجر.

- تختفي خفافيش الفاكهة في النهار بالكهوف وبين فروع الأشجار الكبيرة وداخل الآبار القديمة والمهجورة.

- تسكن المناجم، بأوغندا وتحافظ على تنوع فيروسات ماربورج الجيني لعدة سنوات على الأقل.

- تستهلك خفافيش الفاكهة ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة السكرية يوميًا.

أعراض فيروس ماربورغ

الحمى الشديدة:

تعتبر الحمى من أوائل وأبرز الأعراض.

الصداع:

غالبًا ما يكون الصداع شديدًا ومزعجًا.

الوهن الشديد:

يشعر المصاب بإنهاك شديد وضعف عام.

آلام عضلية:

آلام شديدة في العضلات والمفاصل.

الإسهال:

قد يكون الإسهال مائيًا وشديدًا.

الغثيان والقيء:

الإسهال غثيان وقيء متكرر.

آلام في البطن:

يشعر المصاب بآلم وتشنجات في البطن.

طفح جلدي:

قد يظهر طفح جلدي أحمر على الجلد.

نزيف:

قد يحدث نزيف من الأنف أو اللثة أو الأمعاء أو العين.

أعراض خطيرة لفيروس ماربورغ

التهاب الكبد.

اليرقان.

ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

متى تحدث حالة الوفاة من فيروس ماربورغ؟

بحسب منظمة الصحة، يفارق المريض الحياة في فترة تتراوح بين 8 و9 أيام عقب ظهور الأعراض، إذ يفقد كميات كبيرة من الدم ويتعرض لصدمة قبل وفاته.

كيفية الوقاية من فيروس ماربورغ القاتل؟

- طهي اللحوم جيدًا، وغليها إذ ينتقل أحيانًا عن طريق اللحوم والدواجن النيئة.

- اتباع محاذير السلامة للفئات الأكثر عُرضة، وهم العاملون بالكهوف من خلال ارتداء القفازات والملابس الواقية والكمامات.

- تجنب المخالطة الجسدية اللصيقة للمرضى المصابين بمرض فيروس ماربورغ.

- عزل المرضى المصابين بحالات يُشتبه فيها.

- اتباع ممارسات النظافة الشخصية ونظافة البيئة التي يلزم مراعاتها.