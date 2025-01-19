أشد من كورونا.. أعراض المتحور الجديد «XEC» بعد انتشاره في الجزائر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عاودت التحذيرات مُجددًا من المتحور الجديد من فيروس كورونا «XEC»، التي بدأت في نهاية العام الماضي، وذلك بعد تفشيه وسط المواطنين بالجزائر، حيث تجمّع المرضى في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، لتتعالى أصوات التحذيرات من انتشار الفيروس، التي سبق وحذرت منه منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2024، وقت انتشاره في ألمانيا حينها.

المتحور الجديد من فيروس كورونا «XEC»

وفي السطور التالية، نرصد لكم تفاصيل أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا «XEC» بعد انتشاره في الجزائر، وطرق الوقاية منه.

ما هو المتحور الجديد من فيروس كورونا «XEC» ؟

وفقًا لما ذكره البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة في جامعة لندن، فإن المتحور الجديد XEC يحمل بعض الطفرات الجديدة تساعد في انتشاره بشكل سريع خلال الشتاء مقارنة بالسلالات الأخرى، إذ ظهر في يونيو من العام الماضي في ألمانيا، قبل أن يتفشى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول، ليعود مُجددًا ويظهر مؤخرًا في الجزائر.

هل المتحور «XEC» أشد من الكورونا؟.. احذر من المضادات الحيوية

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، أوضحت أن المتحور الجديد من فيروس كورونا «XEC» ربما يكون أشد خطورة بسبب طفراته التي يحملها، ولكن لا يمكن التأكد من الإصابة به سوى بإجراء المسحة «pcr»، خاصة إن أعراضه تتشابه مع فيروسات البرد والإنفلونزا.

وحذرت استشاري البكتيريا والمناعة، خلال حديثها من قبل لـ«الوطن» من تناول المضادات الحيوية لأنها تهاجم البكتيريا وليس الفيروسات، لذا فهي غير مفيدة في حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية، بل قد تؤثر بالسلب.

أين ومتى ينتشر المتحور XEC؟

وعادًة ينتشر المتحور XEC في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة داخل الأماكن المغلقة تحديدًا، وهي البيئة المناسبة لانتشاره، إذ تصل أعداد الإصابات بكوفيد منذ ظهوره إلى ذروتها في شهرَي ديسمبر ويناير.

أعراض المتحور الجديد XEC

- ارتفاع درجات حرارة الجسم.

- ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس لدى بعض الحالات.

- التهاب الحلق وسيلان الأنف.

- الإرهاق والتعب.

- تكسير في العظام.

- السعال.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور XEC

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري لحساسية والمناعة لـ«الوطن»، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور XEC، جاءت على النحو التالي:

الأطفال.

كبار السن.

الحوامل.

المصابين بالأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.

أصحاب المناعة الضعيفة.

ماذا يحدث عند ظهور أعراض متحور XEC؟

ونصح الأطباء وفقا لصحيفة «Mirror»، بأن الأشخاص الذين يعانون من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف يجب عليهم البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالأصدقاء والعائلة.

فيما أشار الدكتور أمجد الحداد، إلى ضرورة الراحة عند ظهور الأعراض، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، وفيتامين سي، محذرًا من اللجوء إلى حقن البرد أو المضادات الحيوية.

الوقاية من المتحور الجديد XEC

وسلط موقع المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية الضوء على مجموعة من طرق الحماية من المتحور الجديد XEC على النحو التالي:

- ارتداء الكمامة.

- تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- عدم مخالطة شخص مريض.

- نظافة اليدين الجيدة.