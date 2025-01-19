من أجل صلاح.. باريس يحشد قواه لمحاربة الهلال وليفربول

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائمة الصفقات المطلوبة في باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، أن “بي إس جي” سيفعل كل ما في وسعه لضم صلاح، الصيف المقبل.

وأضافت أن الفرعون المصري هو المهاجم الذي يريده النادي الباريسي، أكثر من أي لاعب آخر، إضافة إلى الكولومبي جون دوران، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد سان جيرمان للدخول في منافسة صعبة على ضم صلاح، مع ناديه الحالي ليفربول، والهلال السعودي بشكل خاص.

وينتهي تعاقد نجم روما السابق (32 عاما) مع الريدز، بنهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة، إن المفاوضات مع ناديه حول التجديد، لا تسير بشكل جيد.

ويلعب مهاجم بازل وتشيلسي السابق بقميص ليفربول، منذ صيف 2017، عندما انتقل إلى صفوفه من روما.

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