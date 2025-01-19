تنفيذي الدلنج يعقد لقاءا تفاكريا لمناقشة قضايا التعليم

عقد المدير التنفيذي لمحافظة الدلنج ابراهيم عبدالله عمر برفقة أعضاء لجنة أمن المحافظة ومديري الإدارة العامة للثقافة والاعلام والشباب والرياضة والقوى العاملة وذلك بمكتب تعليم المرحلة الابتدائية عقد اجتماعا تفاكريا مع قيادات التعليم بمرحلتي الابتدائي والمتوسط.

وترحم ابراهيم عبدالله عمر المدير التنفيذي لمحافظة الدلنج فى هذا اللقاء ترحم على أرواح المعلمين الذين انتقلوا إلى الدار الاخرة ممتدحا الدور الرائد الذى يلعبه التعليم فى بناء وصياغة المجتمع وقال مدينة الدلنج تميزت بتاريخها العلمي الناصع المميز وعرفت بمدينة العلم والثقافة وهى درة الولاية اداريا ورائدة التعليم مما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز الخلافات وتحقيق التوازن المجتمعي وصولا إلى الغايات المنشودة .

وأضاف ان التغيير ضرورة حتمية ويجب وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وهنأ ابراهيم الشعب السودانى عامة وجنوب كردفان بصفة خاصة بالانتصارات الباهرة التى حققتها القوات المسلحة على مرتزقة ال دقلو الارهابية فى كافة الجبهات وأضاف ان النصر ات لامحال وان البشريات متتالية لتحرير كل شبر من أرض الوطن وأضاف قائلآ ان هذه البشريات يجب أن تجد المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية وكيفية مجابهة التحديات الماثلة ومعالجتها بصورة مثلى تسهم فى تحقيق الاستقرار .

من جانبه اشاد الاستاذ التجاني حمودة كومان رئيس اللجنة اشاد بدور المعلم الذى ظل يضحي ويقدم النموذج الامثل من أجل النهوض بالتعليم فى كافة مستوياته وابان السودان الان يمر بظروف استثنائية تتطلب التكاتف والتعاضد وتجاوز الخلافات من أجل الاهداف السامية و الغايات المنشودة و المحافظة على التميز العلمي الاكاديمي الذى ظلت تحققة الدلنج لمدة ٨ سنوات فى امتحانات مرحلة الأساس واحرازها المركز الأول على مستوى محافظات الولاية .

فيما دعا الاستاذ حسن الطاهر كيتان مدير تعليم المرحلة المتوسطة،دعا الى ضرورة فصل المرحلة المتوسطة من الابتدائية نهائيا وتحمل المسئولية الكاملة من المعلم وتكامل الأدوار بين المجتمع والجامعة ومبادرات المجتمع المدني من أجل قيام المرحلة المتوسطة و فصل السجل والمدارس لتصبح مؤسسة تعليمية قائمة بذاتها وتؤدي رسالتها باكمل وجه ..

وقال الاستاذ الأمين عدلان ان المعلمين هم رسل سلام فى المجتمع يجب عليهم توصيل الرسالة جيدا اخلاصا لله تعالى داعيا الى مزيد من الوحدة والدعم والاسناد والدلنج هى مدينة التميز والتفرد لذا نضع ايدينا فوق بعض نحافظ على سمعة الدلنج بالعمل والعطاء الثر .

فيما تحدث عدد من المعلمين والمعلمات حول هذا اللقاء ينادون بنبذ الجهوية والقبلية وعدم الزج بالسياسة فى التعليم وكذلك الالتزام بالمهنية والاحترافية والكفاءة وتصفية الضمائر وتجاوز الخلافات و الاهتمام بالمعلم وتأهيله وبناء القدرات والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالتعليم.