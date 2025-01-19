بدء التحقيق فى واقعة مشاجرة فتيات بمدرسة شهيرة بالتجمع

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بدأت جهات التحقيق، استجواب الشهود فى واقعة مشاجرة فتيات مع زميلتهم داخل مدرسة شهيرة بالتجمع ، وتم بدء التحقيق فى الواقعة.
وكان تداول على مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الفتيات يتعدين على زميلتهن داخل فناء احدى المدارس الشهيرة بالتجمع .
من جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن ما حدث هي خناقة بين طالبات إحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس ، ولكن هذه الواقعة ليست جديدة ولكنها حدثت منذ أكثر من أسبوعين و تم إحالتها للتحقيق من جانب إدارة القاهرة الجديدة التعليمية
وأفاد المصدر ، بأن المدرسة محل الواقعة ليست مدرسة حكومية ولا خاصة ولكنها مدرسة دولية تابعة لإحدى الجهات الأجنبية.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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