بدء التحقيق فى واقعة مشاجرة فتيات بمدرسة شهيرة بالتجمع

بدأت جهات التحقيق، استجواب الشهود فى واقعة مشاجرة فتيات مع زميلتهم داخل مدرسة شهيرة بالتجمع ، وتم بدء التحقيق فى الواقعة.

وكان تداول على مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الفتيات يتعدين على زميلتهن داخل فناء احدى المدارس الشهيرة بالتجمع .

من جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن ما حدث هي خناقة بين طالبات إحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس ، ولكن هذه الواقعة ليست جديدة ولكنها حدثت منذ أكثر من أسبوعين و تم إحالتها للتحقيق من جانب إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

وأفاد المصدر ، بأن المدرسة محل الواقعة ليست مدرسة حكومية ولا خاصة ولكنها مدرسة دولية تابعة لإحدى الجهات الأجنبية.

صدى البلد