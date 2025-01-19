والي كسلا يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ بالولاية

اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق القرار رقم(5) لسنة 2025 والذي قضي بتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا بكافة حدودها الجغرافية المعروفة. واوضح القرار الصادر استنادا الي موافقة مجلس السيادة على تفويض سلطته في اعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (1/40) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمادة(4/1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1975 ـ بان تظل اوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرارات الوالي رقم(34) لسنة 2023 و(43) لسنة 2023 و(46) لسنة 2023 و(56) لسنة 2023 و(63) لسنة 2023 و(16) لسنة 2024 و(30) لسنة 2024 و(63) لسنة 2024 و(81) لسنة 2024 سارية المفعول الي حين اجل هذا القرار. وحدد القرار سريان المدة بثلاثة اشهرمن تاريخ صدور القرار. سونا

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