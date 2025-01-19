تكنولوجيا: GeForce RTX 5090 تتفوق على RTX 4090 في اختبار أداء Blender بنسبة 37%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ تم الكشف عن كارت الشاشة GeForce RTX 5090 مؤخرًا والشركة تعد بتحقيق طفرة مختلفة في أداء الألعاب عن أداء الكروت السابقة، وذلك بفضل قدرات توليد الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجديدة. ويبدو أن التقدم في الأداء الذي تقدمه RTX 5090 وبقية الكروب بمعمارية Blackwell لا يقتصر على الألعاب فقط ولكن على أعمال الرسوميات والتصميم أيضاً، وذلك حسب أختبار أداء جديد على منصة Blender.

سبق بالفعل اختبار أداء Nvidia GeForce RTX 5090 في منصات OpenCL و Vulkan من Geekbench، حيث RTX 5090 على سابقتها RTX 4090 بنسبة تصل إلى 37% و 16% على التوالي. وعلى الرغم من أنها أرقام لا تمثل قفزة نوعية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء للجيل الجديد. بينما الآن، جاء الاختبار الجديد على منصة Blender Open Data، ليكشف أن RTX 5090 أسرع بشكل كبير من GeForce RTX 4090، على الأقل عند استخدام محرك الرسومات OptiX الذي طورته Nvidia.

وعند تشغيله على Blender 3.6.0، حققت GeForce RTX 4090 درجة وسطيّة بلغت 13000 نقطة، في حين تفوقت RTX 5090 على سابقتها بشكل كبير، حيث سجلت نتيجة بلغت 17800 نقطة، مما يشير إلى تحسن في الأداء بنسبة 37% تقريبًا. ومن الواضح أن النوى الإضافية التي تبلغ 33% في بطاقة Blackwell تُظهر جدارتها في اختبار أداء الرسومات هذا الذي يعتمد على تتبع الأشعة. وعلى الرغم حتى الآن أنها نتيجة واحدة فقط من اختبار واحد، فقد تتغير النتيجة الوسطية لـ RTX 5090 مع تحميل المزيد من نتائج الاختبار على Open Data، مما يسمح بإجراء مقارنة أكثر دقة بين البطاقتين الرائدتين.

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