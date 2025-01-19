تكنولوجيا: Rogbid تطلق خاتم SR09 بتصميم كلاسيكي وميزات مراقبة صحية متواصلة وسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شركة Rogbid خاتم Rogbid SR09 الذكي بتصميمه الأنيق المستوحى من العصر الكلاسيكي، حيث يأتي باللون الفضي فقط، دون خيارات ألوان أخرى. و يتوفر في ستة مقاسات مختلفة.

ويقدم خاتم SR09 مجموعة من وظائف مراقبة الصحة، مثل قياس معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم (SpO2) وجودة النوم. يتم جمع وتحليل جميع البيانات عبر تطبيق الهاتف المقترن.

كما يدعم الخاتم الذكي مجموعة من الأنشطة الرياضية مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة. وهو مقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار ويحمل شهادة IP69K. كما يدعم التحكم بالإيماءات، مثل التحكم في كاميرا الهاتف. تبلغ عمر البطارية 10 أيام، ويتم الشحن عبر علبة الشحن المرفقة.

يتوفر خاتم Rogbid SR09 مباشرةً من الشركة المصنعة بسعر 59.99 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 50% من السعر الأصلي البالغ 119.99 دولارًا.

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