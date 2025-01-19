وقف إطلاق النار.. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى

قالت دولة الاحتلال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيرًا في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل دقائق من ذلك، أنه من المقرر أن يبدأ وقف مبدئي للقتال لمدة 6 أسابيع في الساعة 15:11 صباحًا (0915 بتوقيت جرينتش).



وكان من المتوقع في الأصل أن يبدأ وقف إطلاق النار في الساعة 30:8 صباحًا، ولكنهتأجيل عندما قالت دولة الاحتلال إن حماس لم تقدم أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيجي إطلاق سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

تسليم أسماء الرهائن