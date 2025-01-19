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شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إطلاق النار.. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 90 فلسطينيًا من الأسرى والأسيرات والأطفال، في المرحلة الأولى وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أجرى الصليب الأحمر فحوصات طبية لهم ودقق في هوياتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن المفرج عنهم من سكان الضفة الغربية ومدينة القدس، وأن عشرات المستوطنين عرقلوا عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لساعات، من خلال وجودهم المكثف على أبواب سجن عوفر، نقطة تجمع الأسرى للإفراج عنهم.
بدء اتفاق وقف إطلاق النار
قالت دولة الاحتلال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيرًا في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل دقائق من ذلك، أنه من المقرر أن يبدأ وقف مبدئي للقتال لمدة 6 أسابيع في الساعة 15:11 صباحًا (0915 بتوقيت جرينتش).
وكان من المتوقع في الأصل أن يبدأ وقف إطلاق النار في الساعة 30:8 صباحًا، ولكنهتأجيل عندما قالت دولة الاحتلال إن حماس لم تقدم أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيجي إطلاق سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
تسليم أسماء الرهائن
قالت حماس إن "أسبابًا فنية" أدت إلى تأخير تسليم قائمة أسماء 3 رهائن من المقرر الإفراج عنهم اليوم.
وقال مكتب نتنياهو، في وقت لاحق، إن حماس سلمت قائمة أسماء الرهائن.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه من المقرر إطلاق سراح أول 3 رهائن، الذين قالت مصادر إسرائيلية إنهن 3 نساء مدنيات، في الساعة الرابعة مساء.
وفي الوقت نفسه تقريبًا، من المقرر إطلاق سراح أول 90 سجينًا فلسطينيًا أو نحو ذلك في دولة الاحتلال، ونقلهم بواسطة قوات الأمن إما إلى الضفة الغربية أو غزة.