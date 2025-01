شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: "البنادق صمتت في غزة".. وهذا ضمان استمرار وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن "البنادق صمتت في غزة" بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار حدد معالمه في مايو الماضي.

ومع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، صرح بايدن بأن نجاح وقف إطلاق النار سيعتمد على المثابرة ودعم الحلفاء وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمراره. اتفاق وقف إطلاق النار وتسلمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث رهينات في غزة ليتجاوز بذلك وقف إطلاق النار العقبة الأولى.

وقالت دولة الاحتلال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.