إعلان رفح «مدينة منكوبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - رفح (الاتحاد)

أعلن رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أمس، أن مدينة رفح أصبحت رسمياً «مدينة منكوبة» نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 8 أشهر. ووفق ما نشرته بلدية رفح على حسابها بموقع «فيس بوك»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته البلدية ولجنة الطوارئ صباح أمس، في ساحة ميدان الشهداء وسط المدينة عقب انسحاب القوات الإسرائيلية مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأكد الصوفي، في كلمته، أن حجم الأضرار الكارثية يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن «العدوان دمر جزءاً كبيراً من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إلى جانب تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة».