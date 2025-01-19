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بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا

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بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قضى الرئيس الأميركي جو بايدن يومه الأخير في منصبه، أمس، في ولاية ساوث كارولينا، وهي ولاية تحمل أهمية خاصة له بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 هناك، مما مهد له الطريق لتحقيق هدف حياته المتمثل في أن ينتخب رئيساً للولايات المتحدة. وعشية تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، خطط بايدن لإلقاء خطاب وداع أخير من الولاية التي أوصلته إلى الرئاسة، كما يحب أن يقول. 
وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يزور بايدن، اليوم، برفقة زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، كنيسة رويال ميشينري بابتست في نورث تشارلستون للعبادة وإلقاء كلمة حول إرث القس مارتن لوثر كينج جونيور. ويصادف اليوم الاثنين العطلة الفيدرالية لتكريم زعيم الحقوق المدنية الذي جرى اغتياله. وبعد ذلك، سيزور بايدن وزوجته المتحف الدولي للأميركيين من أصول أفريقية. وقد بني هذا المتحف على موقع يطل على الساحل حيث تم جلب عشرات الآلاف من الأفارقة إلى الولايات المتحدة من أواخر ستينيات القرن الثامن عشر وحتى عام 1808، وفقاً لموقع المتحف على الإنترنت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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