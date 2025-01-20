شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى شحنات المساعدات بعد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

4000 شاحنة مساعدات

الإفراج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا

بدء اتفاق وقف إطلاق النار

قالت دولة الاحتلال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيرًا في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

الدمام - شريف احمد - بعد تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصلت أولى شحنات المساعدات الإنسانية، وفقًا لقوات الأمن المحلية.وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبًا، ومعبر زيكيم شمالًا.وبحسب تقارير إعلامية عربية، كانت هناك نحو 200 شاحنة في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية.كانت الأوضاع الإنسانية في غزة متدهورة بالفعل قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتفاقمت بشكل كبير بسبب القصف المكثف الذي شنته قوات الاحتلال.ووفقًا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة من جوع شديد.بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في مياه الشرب والملاجئ الطارئة والأدوية.ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها جهزت 4000 شاحنة محملة بالمساعدات المخصصة لقطاع غزة.وتحمل نصف هذه الشاحنات مواد غذائية ودقيق (طحين)، لكن إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في المنطقة الساحلية المحاصرة أصبح أمرًا بالغ الصعوبة.وأعرب رئيس الأونروا فيليب لازاريني، عن أمله في أن تقل الهجمات على قوافل المساعدات مع تنفيذ وقف إطلاق النار.أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن 90 أسيرًا فلسطينيًا، من داخل السجون الإسرائيلية.وأفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 90 فلسطينيًا من الأسرى والأسيرات والأطفال، في المرحلة الأولى وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أجرى الصليب الأحمر فحوصات طبية لهم ودقق في هوياتهم.وأشارت الهيئة إلى أن المفرج عنهم من سكان الضفة الغربية ومدينة القدس، وأن عشرات المستوطنين عرقلوا عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لساعات، من خلال وجودهم المكثف على أبواب سجن عوفر، نقطة تجمع الأسرى للإفراج عنهم.