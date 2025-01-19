شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الرئاسة.. ترامب يعتزم تأجيل الحظر الأمريكي على تيك توك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح الشركة الأم المالكة لمنصة تيك توك، ومقرها الصين، مزيدًا من الوقت للعثور على مشترٍ معتمد، قبل أن تخضع منصة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة إلى حظر دائم في الولايات المتحدة.

ووجه التطبيق الشكر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على هذا القرار.

وأعلن ترامب القرار في منشور على حسابه بموقع سوشيال تروث اليوم الأحد، في الوقت الذي استيقظ فيه الملايين من مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتشفوا أنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تطبيق أو منصة تيك توك.

وأزالت شركتا جوجل وأبل التطبيق من متاجرهما الرقمية امتثالًا لقانون اتحادي يلزمهما بذلك إذا لم تبع الشركة الأم لتيك توك، شركة بايت دانس، عملياتها في الولايات المتحدة إلى مشترٍ معتمد بحلول اليوم الأحد.

قال ترامب في منشوره: أطلب من الشركات ألا تسمح لتطبيق تيك توك بالتوقف عن العمل، سأصدر أمرًا تنفيذيًا غدًا الاثنين، لتمديد الفترة الزمنية قبل تدخل قيود القانون حيز التنفيذ، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي.

وأضاف: كما سيؤكد الأمر التنفيذي أيضًا أنه لن تكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في منع تيك توك من التوقف عن العمل قبل إصداري هذا الأمر.



استعادة الخدمة المستخدمين الأمريكيين

وتابع: "الأمريكيون يستحقون رؤية حفل تنصيبنا المثير غدًا الاثنين، بالإضافة إلى أحداث ومحادثات أخرى".

أعلن تطبيق تيك توك إنه بصدد استعادة الخدمة للمستخدمين في الولايات المتحدة، بعد أن توقف تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة عن العمل امتثالًا لقانون جديد في البلاد.

وقالت الشركة التي تدير تطبيق تيك توك، في منشور على موقع "إكس" اليوم الأحد، إن شركات التكنولوجيا التي كانت ستواجه غرامات إذا لم تزل تطبيق تيك توك من المتاجر الرقمية، بالإضافة إلى شركات آخرى موفرة للخدمة، وافقت على المساعدة.