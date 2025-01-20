شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات جديدة.. تعرف على سعر الذهب بمصر اليوم الإثنين 20 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025 عند مستويات أمس تقريبا، وسط تحركات في حدود 5 إلى 10 جنيهات صعودًا وهبوطًا، حيث سجل عيار 24 مستويات 4314 جنيهًا، وعيار 21 بلغ 3775 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 3236 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 30200 جنيه.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4314 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3775 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3236 جنيهًا

الجنيه الذهب 30200 جنيه



قررت شعبة شعبه الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.

وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.

وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.