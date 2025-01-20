شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. عاصفة شتوية تجلب ثلوج بسمك 6 بوصات إلى نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

طقس أمريكا

الدمام - شريف احمد - من المنتظر أن تجتاح عاصفة شتوية سريعة الحركة شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم الأحد، مما سيؤدي إلى تعطيل السفر والتسبب في طقس شديدة البرودة يستمر حتى بداية أسبوع العمل.وتهدد العاصفة بإسقاط ثلوج يصل سمكها إلى 4 بوصات (10.2 سنتيمتر) في واشنطن، موقع مراسم تنصيب الرئيس غدا الاثنين.وأجبرت درجات الحرارة الباردة المتوقعة بالفعل إلى نقل مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب إلى داخل مبني الكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وقال مارك تشينارد، أحد كبار خبراء الأرصاد الجوية في فرع مركز التنبؤ بالطقس الأمريكي، إن مدينة نيويورك وفيلادلفيا قد تشهدان تساقط ثلوج سمكها ما بين 4 إلى 6 بوصات.وفي مناطق أبعد إلى جهة الشمال الشرقي، قد تتعرض بوسطن لتساقط ثلوج بسمك أكثر من 6 بوصات ، مع توقع تساقط ثلوج بسمك 8 بوصات في بعض المناطق التي تقع أبعد عن الساحل.