شكرا لقرائتكم خبر عن في عهد ترامب.. مسؤولة أوروبية لا تستبعد الحرب التجارية مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة أمر "محتمل جدًا" في ظل رئاسة دونالد ترامب، محذرة من أن هذا الأمر ستكون له عواقب سلبية على الحركة والأسعار.

جاء ذلك في مقابلة شنابل العضو في المجلس التنفيذي للبنك على قناة يوتيوب التابعة لموقع الاستشارات المالية الألماني "فينانزتيب" Finanztip.

وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية "كانت محورية في تصريحات دونالد ترامب" الذي سيجري تنصيبه رئيسًا اليوم الاثنين، وبالتالي "من المرجح جدًا أن تندلع حرب تجارية".

ترامب يفرض رسومًا جمركية

تعهد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، حالما يتسلم المنصب، وذلك لمعاقبة جارتي بلاده على ما يعده فشلًا من جانبهما في وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير النظاميين.

كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى.



كذلك، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على منطقة اليورو، وخصوصًا ألمانيا التي تتمتع بأعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

ارتفاع الأسعار في أوروبا

بالنسبة لمنطقة اليورو، فإن رفع التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وخصوصًا إذا ردت أوروبا بإجراءات انتقامية، ما سيفضي إلى "زيادة أسعار الواردات"، بحسب ما أكدت شنابل.

وحذرت المسؤولة المصرفية من أن حالة عدم اليقين الحالية تشكل في الأمد القريب "سُمًا للاقتصاد"، إذ تؤدي إلى انكماش الاستهلاك والاستثمار.

وقالت إن الرسوم الجمركية تؤدي عمومًا إلى تراجع الرفاهية في العالم.

وأضافت أنه في حين حققت العولمة ثروات كبيرة لأوروبا، "ربما يتعين علينا حاليًا الاستعداد لرؤية تراجع بعض هذه المكاسب على الأقل".

خفض أسعار الفائدة في أوروبا

رغم الأجواء المحفوفة بالمخاطر، فقد أكدت شنابل أن المركزي الأوروبي يسلك "المسار الصحيح" لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، ما من شأنه أن يسمح للبنك بمواصلة خفض أسعار الفائدة في نهاية يناير.

وبعد التخفيضات الأربعة التي قررها البنك منذ يونيو لخفض سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 3%، عدّت شنابل أن المركزي الأوروبي يقترب من "النقطة التي يتعين علينا عندها أن ندرس بعناية إلى أي مدى يمكننا أن نذهب".