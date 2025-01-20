شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن أعداد السيارات النقل التي تم ترخيصا والتأمين عليها إجباريا بلغت حوالي 1969 سيارة نقل، جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و 99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و 1388 موديل 2025 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام قد أوضحت أن شهر ديسمبر 2024 ذكر في أحدث تقاريره أن عدد المركبات الإجمالية التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243 مركبة موديل 2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025 .

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021و 395سيارة موديل 2022 و855 سيارات موديل 2023 و4075 موديل 2024 و10097موديل 2025 .

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021و 2577 دراجة موديل 2022 و 2228دراجه نارية موديل 2023 و 4787 موديل 2024 و 11117 موديل 2025 .