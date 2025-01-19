شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الإهمال الطبي.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني في العشرينات من العمر، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وارتفع بذلك عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي المعلومة هوياتهم إلى 56 شهيدًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023.

في موضوع آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,913 شهيدًا و110,913 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.