شكرا لقرائتكم خبر عن تعاود انخفاضها.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى مساء الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس مساء اليوم الأحد على مناطق المملكة، فإن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. درجات الحرارة الصغرى - الدمام 9 درجات مئوية.

- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.

- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.

- جدة 21 درجة مئوية.

- الرياض 9 درجات مئوية.

- أبها 8 درجات مئوية.

- تبوك 4 درجات مئوية.

- بريدة 6 درجات مئوية.

- حائل 3 درجات مئوية.

- الباحة 8 درجات مئوية.

- عرعر 3 درجات مئوية.

- سكاكا 4 درجات مئوية.

- جازان 23 درجة مئوية.

نجران 9 درجات مئوية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.